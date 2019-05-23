Под Ярославлем пресекли масштабное производство поддельных автозапчастей

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции нашли в Ярославской области масштабное производство поддельных запчастей для отечественных автомобилей, изъяты более 3,5 тысячи деталей и 11 пресс-форм для их изготовления, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, преступление выявили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Самарской и Ярославской областей.

"Установлено, что кузовные части производились на территории города Переславль-Залесский Ярославской области в помещениях, арендованных одной из коммерческих организаций, где работали более 20 человек. В ходе обыска обнаружено и изъято более 3,5 тысячи контрафактных запчастей и 11 пресс-форм для изготовления деталей и иных составляющих", - сказала Волк.

Она отметила, что вся продукция направлялась в город Тольятти для хранения и последующей оптовой реализации.

"По предварительным оценкам, правообладателям причинен ущерб более 7,3 миллиона рублей", - подчеркнула Волк.