Раскольник Филарет выразил недовольство содержанием томоса об автокефалии

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что если бы знал текст томоса об автокефалии, который Константинопольский патриархат дал "новой церкви", то не согласился бы на него.
"Создалось объединение одной украинской православной церкви. На основании этого объединения Константинопольский патриарх дал нам томос об автокефалии. Но мы на соборе не знали его содержания. Узнали уже после объединения. Если бы мы знали содержание этого томоса, то мы не согласились бы на такой томос", - заявил в четверг Филарет в интервью проекту "Новое время".
По его словам, томос ставит "новую церковь" в зависимость от Константинополя.
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
22 мая, 10:27Церковный раскол в незалежной не закончен. Или это размножение почкованием?В некой антиклерикальной сказке Пушкина герой мутит веревкой воду, чтобы чертям жизнь медом не казалась. Не будем называть имени героя, но то, что делает почетный "патриарх" ПЦУ Филарет, очень похоже на его поведение.