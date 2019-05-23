Раскольник Филарет выразил недовольство содержанием томоса об автокефалии

Церковный раскол в незалежной не закончен. Или это размножение почкованием? В некой антиклерикальной сказке Пушкина герой мутит веревкой воду, чтобы чертям жизнь медом не казалась. Не будем называть имени героя, но то, что делает почетный "патриарх" ПЦУ Филарет, очень похоже на его поведение.