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РИА Новости

Журналист Свиридов заявил, что не рвется в Польшу

23 мая, 17:43
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© AP Photo / Alik KepliczЖурналист Леонид Свиридов
Журналист Леонид Свиридов
© AP Photo / Alik Keplicz
Журналист Леонид Свиридов. Архивное фото
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Журналист МИА "Россия сегодня" Леонид Свиридов, чья жалоба на решение властей Польши лишить его статуса резидента Евросоюза и запретить въезд в шенгенскую зону на 5 лет принята к рассмотрению Европейским судом по правам человека, сообщил, что "не рвется в Польшу", но хочет увидеть восстановление своих законных прав.
В распоряжении РИА Новости имеется письмо из канцелярии ЕСПЧ, в котором говорится, что к рассмотрению принято дело номер 3148/19 "Свиридов против Польши". В своем письме канцелярия информирует, что "трибунал приступит к рассмотрению жалобы так быстро, как это будет возможно на основании представленной информации и документов".
Российский журналист Леонид Свиридов
22 мая, 09:04
ЕСПЧ принял к рассмотрению иск журналиста Свиридова к властям Польши
Свиридов обратился в ЕСПЧ после того, как Высший административный суд Польши в 2018 году счел законным лишение его статуса долговременного резидента Европейского союза и внесение в список лиц, чье пребывание на территории стран Шенгенского соглашения нежелательно. В исковом заявлении в ЕСПЧ российский журналист потребовал отмены незаконных решений, принятых властями Польши, а также материальную компенсацию в размере 40 тысяч евро и компенсацию расходов на адвоката.
"Я не рвусь в Польшу, особенно на фоне всего этого скандала, но хочу увидеть восстановление своих законных прав на работу и передвижение", - заявил РИА Новости Свиридов.
Микрофоны на пресс-конференции
15 октября 2016, 20:47
Симоньян рассказала о давлении на российских журналистов на ЗападеКомитет Европарламента (ЕП) по иностранным делам одобрил в минувший понедельник проект резолюции под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон", в которой утверждается, в частности, что Россия ведет информационную войну против Евросоюза, а в числе информационных угроз указаны RT и Sputnik.
В частности, он хочет добиться восстановления вида на жительство в Польше, а также отмены запрета на въезд в ЕС. Пятилетний запрет для Свиридова был введен сразу после его выезда из Польши в середине декабря 2015 года.
"Еще десять лет назад я услышал от одного польского журналиста, что виза в Польшу – это пропуск в "польское благополучие". Тогда меня эта фраза очень рассмешила, и я спрашивал у этого коллеги, бывал ли он в Москве - в новой России, или хотя бы в СССР. Оказалось, что нет. Так вот, мне не нужен такой "пропуск", - объяснил Свиридов.
По его словам, пока трудно прогнозировать, когда ЕСПЧ начнет рассмотрение иска и, тем более, каков будет результат рассмотрения. "Я единственный российский журналист, которому закрывали въезд в ЕС, и единственный россиянин, который подавал в Страсбург иск против Польши, так что никакой статистики и прецедентов тут нет", - пояснил он.
В его ближайших планах – обратиться в ЕСПЧ с просьбой, чтобы ему разрешили лично присутствовать в суде.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
11 ноября 2015, 19:25
МИД РФ: отказ Праги аккредитовать репортера "России сегодня" - цензураМИД Чехии отказал корреспонденту Международного информагентства "Россия сегодня" (РИА Новости) Александру Куранову в продлении аккредитации, при этом основания для такого решения засекречены.
"Несмотря на то, что въезд в ЕС мне пока закрыт, мне вполне могли бы выдать однократную национальную визу, чтобы я мог лично в суде высказать свое мнение", - считает журналист.
Кроме того, он собирается дождаться результатов выборов в Европарламент, чтобы обратиться к одному из новых депутатов с просьбой обратить внимание на свое дело. Также Свиридов обратится к Верховному комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович, которая раньше была представителем ОБСЕ по свободе СМИ и в этом качестве занималась его делом.
МИД Польши 24 октября 2014 года без объяснения причин аннулировал журналистскую аккредитацию Свиридова, который работал в Варшаве с 2003 года. После этого польские власти начали административную процедуру лишения Свиридова вида на жительство - статуса долговременного резидента ЕС. После его аннулирования, исполняя решение административного органа, журналист в 30-дневный срок покинул страну. Он был вынужден вылететь из Варшавы в Москву 12 декабря 2015 года без решения суда. Сейчас он работает в Москве в редакции Sputnik Польша.
Все материалы дела российского журналиста засекречены, несмотря на многочисленные требования стороны защиты получить объяснения причин такого решения. Главный Административный суд Польши отказался рассекречивать документы по делу. В папке Свиридова фигурирует единственный официальный документ: письмо директора Агентства внутренней безопасности Польши (ABW), в котором указано, что "дальнейшее пребывание указанного гражданина на территории Польши является действительной и серьезной угрозой для безопасности государства", но ничего не говорится о причинах.
История Свиридова несколько раз попадала в мониторинговый отчет представителя ОБСЕ по свободе прессы о нарушении прав журналистов в странах организации. ОБСЕ зафиксировала за последнее время единственный случай нарушения прав журналиста в Польше, причем это нарушение прав не гражданина Польши, а гражданина России. В сентябре 2015 года российский корреспондент лично разговаривал в Варшаве с представителем ОБСЕ по свободе прессы на эту тему. В сентябре 2017 года члены российской делегации на ежегодной конференции ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве вновь заявили о незаконности высылки журналиста из Польши.
Варшава, Польша. Архивное фото
13 января 2016, 20:53
Лишенный аккредитации в РФ польский журналист: родина предала меняЖурналист Вацлав Радзивинович, лишенный журналистской аккредитации в России, вернулся в Польшу, где рассказал, что "чувствовал себя преданным" из-за того, что польские власти практически "не заикнулись" о его деле.
По предположению российского журналиста, недовольство было вызвано участием самого Свиридова в помощи с организацией выставки фотографий Андрея Стенина – специального корреспондента РИА Новости, погибшего на Донбассе. Выставка по разрешению ОБСЕ была организована на полях ежегодной конференции ОБСЕ в Варшаве. Это была традиционная ежегодная конференция БДИПЧ ОБСЕ по человеческому измерению.
"Я как сотрудник агентства РИА Новости лично развешивал эти фотографии… Я прекрасно понимаю, что "получил" за это, и никто этого в Польше не скрывает. Об этом писали все газеты – "Свиридов признался, что он вешал эти фотографии… Он вешал их до полуночи". Да, вешал фотографии. А кто будет вешать, если это моя работа? И не до полуночи, а до двух часов ночи", - рассказал журналист. По его словам, фотографии Стенина вызвали "дикую истерику" у украинской делегации, те "устроили обструкцию Свиридову на конференции" и пожаловались представителям США, а те, в свою очередь, "распорядились, чтобы поляки навели порядок".
"Если я представляю такую действительную и серьезную угрозу для безопасности Польши и Евросоюза, то возникает вопрос, почему я 15 месяцев после скандала продолжал жить в Варшаве и никто не занимался исходящей от меня угрозой", - иронизирует журналист. Он обратил также внимание, что его дело рассматривал административный суд.
Специальный корреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин (1980-2014) погиб более четырех лет назад в районе Донецка. Автомобиль, на котором он ехал на редакционное задание, 6 августа 2014 года был расстрелян и сожжен на шоссе. За мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга, Андрей Стенин указом президента РФ был посмертно награжден орденом Мужества (2014). В декабре 2014 года на здании МИА "Россия сегодня" по адресу Зубовский бульвар, 4, была открыта мемориальная доска в честь Андрея Стенина.
Информационное агентство и радио Sputnik
22 сентября 2016, 14:26
Член ОП: "Россия сегодня" и Sputnik стали объектами дискриминации в ЕСЧлен Общественной палаты Вероника Крашенинникова заявила, что журналисты МИА "Россия сегодня" и бюро Sputnik подвергаются допросам и давлению со стороны специальных служб Эстонии и Молдавии, получают отказы во въезде в Эстонию и Латвию, а эстонские банки по указанию государственных органов блокируют счета российских агентств.
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Леонид СвиридовЕвросоюзПольшаРоссияВ мире
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