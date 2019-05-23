РЖД пообещали не сокращать количество электричек

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Количество электричек, курсирующих в пригородном сообщении в регионах России, сокращаться не будет, а только увеличиваться, и все спокойно поедут на дачу этим летом, сообщил заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов.

Перевозки пассажиров в электричках с 2011 года осуществляют пригородные пассажирские компании, которые созданы РЖД совместно с регионами. ППК рассчитывают и предлагают тарифы властям субъектов РФ. Регионы устанавливают их окончательный размер, чаще всего ниже экономически обоснованного уровня, а выпадающие доходы перевозчика - разницу между фактическим тарифом и экономически обоснованным тарифом - субъект должен возмещать ППК.

"Сейчас все регионы плотно работают с компанией "Российские железные дороги", у всех регионов заложены деньги на компенсацию выпадающих доходов. Поэтому разговоров о том, что мы будет сокращать график пригородного движения, нет и быть не может. Мы сейчас рассматриваем только наращивание графика пригородных поездов", - сообщил Пегов на брифинге в четверг, посвящённом летним пассажирским перевозкам.

Это, отметил он, действительно, хороший результат.

"Регионы полностью поддерживают инициативы "Российских железных дорог" восстановить где-то какой-то поезд. Поэтому заверяю, что этим летом все спокойно поедут на дачу, никаких проблем у нас не будет. Все графики согласованы с пригородными компаниями в регионах. Мы все перевозки обеспечим в тех объемах, которые пригородные пассажирские компании у нас заказали", - добавил замглавы РЖД.