В Кургане школьник умер после урока физкультуры

ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту смерти школьника в Кургане после урока физкультуры, сообщило СУСК РФ по региону.

По предварительным данным, 13 мая в школе рабочего поселка Варгаши во время урока по физической культуре 15-летнему юноше стало плохо, он упал. Мальчик в тяжелом состоянии был госпитализирован в районную больницу, затем из рабочего поселка Варгаши в Курганскую областную детскую больницу имени Красного Креста. Скончался подросток 18 мая, причина его смерти устанавливается.

"Следственным отделом по Кургану СУСК России по Курганской области проводится доследственная проверка по факту смерти 15-летнего подростка", - говорится в сообщении.