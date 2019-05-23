В Кургане школьник умер после урока физкультуры

ЧЕЛЯБИНСК, 23 мая - РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту смерти школьника в Кургане после урока физкультуры, сообщило СУСК РФ по региону.
По предварительным данным, 13 мая в школе рабочего поселка Варгаши во время урока по физической культуре 15-летнему юноше стало плохо, он упал. Мальчик в тяжелом состоянии был госпитализирован в районную больницу, затем из рабочего поселка Варгаши в Курганскую областную детскую больницу имени Красного Креста. Скончался подросток 18 мая, причина его смерти устанавливается.
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"Следственным отделом по Кургану СУСК России по Курганской области проводится доследственная проверка по факту смерти 15-летнего подростка", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, уточняется в сообщении. В ходе проверки следователи тщательно изучат причины и условия, способствовавшие произошедшему, и дадут всестороннюю правовую оценку ответственным должностным лицам, по результатам проверки будет принято решение, добавляет СК.
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