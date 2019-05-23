В российском МИД заявили о необходимости соблюдать суверенитет Сирии

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вопрос об обеспечении безопасности на сирийско-турецкой границе должен решаться с учетом соблюдения суверенитета Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что в основе любых договоренностей на данный счет должно быть неукоснительное уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии. Любые действия, нарушающие эти принципы, не могут стать базой для прочной и долгосрочной стабилизации ситуации в этом государстве", - сказала Захарова на брифинге в четверг, говоря о принципах урегулирования ситуации в этом регионе.

Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря прошлого года, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из Сирии.