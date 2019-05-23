Компания Huawei готова вместе с Европой развивать технологии 5G

Об этом Лю Кань заявил в Центре прозрачности кибербезопасности Huawei в Брюсселе. Технологии связи пятого поколения компании Huawei не только являются наилучшими на рынке, но и в огромной степени и, по сути, европейским продуктом, поскольку были разработаны специально под европейские нужды, требования и стандарты.

Лю Кань отметил, что компания Huawei всегда соблюдала и продолжает соблюдать все действующие европейские законы, правила и стандарты. Huawei работает в Европе уже почти 20 лет и имеет в Старом Свете 12,2 тысяч сотрудников, из них 70% – европейцы. В 2018 году компания закупала в Европе товары и услуги на общую сумму свыше 5,6 миллиарда евро. Она также ведёт сотрудничество со 140 европейскими университетами и научно-исследовательскими учреждениями. Компания Huawei надеется, что в Европе опережающими темпами будут развёрнуты сети и начнётся коммерческое применение технологий 5G, чтобы будет содействовать экономическому развитию Европы и укрепит лидирующие позиции европейской промышленности.