В Тюменской области внедрят инновационные образовательные технологии

"В ходе инновационного форума, который в эти дни работает в тюменском технопарке, правительство Тюменской области подписало соглашение о сотрудничестве с российской образовательной платформой для школ "Кодвардс". Школьников будут обучать основам программирования, а также организуют работу с педагогическим сообществом по повышению цифровой грамотности и развитию IT-компетенций", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что еще одно соглашение о сотрудничестве правительство Тюменской области подписало с крупнейшей в России онлайн-школой английского языка Skyeng. Суть соглашения – внедрение современной высокотехнологичной образовательной платформы WorkBook в школы региона, создание профессионального сообщества преподавателей английского языка, а также содействие их профессиональному росту. Сотрудничество позволит ускорить формирование экосистемы английского языка в регионе.

"Форум INNOWEEK стал эффективной площадкой для взаимодействия между инвесторами, институтами развития и крупными отраслевыми компаниями. Мы будем и дальше поддерживать инновационные идеи и проекты, создавать условия для их воплощения в жизнь. Все это, безусловно, складывается в логику реализации приоритетных национальных проектов по созданию цифровой экономики и поддержке малого и среднего бизнеса", – сказал глава региона.