Жертвами авиаударов в Афганистане стали 14 мирных жителей

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Четырнадцать мирных жителей погибли в Афганистане в результате авиаударов 20 и 22 мая в Афганистане, сообщается в Twitter миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

Ранее местное ТВ сообщало, что по меньшей мере пять мирных жителей погибли и 10 получили ранения в результате авиаудара в провинции Гильменд на юге Афганистана.

"Число жертв мирного населения в результате авиаударов в Афганистане продолжает расти. Последние проверенные сведения: 20 и 22 мая атаки в Гильменде (Грешк) и в Кунаре (Чавки) унесли жизни 14 гражданских лиц, в том числе пяти женщин и семи детей. Стороны должны соблюдать международные обязательства по защите мирного населения от вреда", - говорится в Twitter-аккаунте МООНСА.

Civilian casualty toll from airstrikes in #Afghanistan continues to rise. Latest verified data: 20 & 22 May attacks in #Helmand (Greshk) & #Kunar (Chawki) killed 14 civilians, inc 5 women & 7 children. Parties must respect international obligations to protect civilians from harm. pic.twitter.com/zQQ7lUa5CX — UNAMA News (@UNAMAnews) 23 мая 2019 г.

Сообщалось, что инцидент произошел в ночь с воскресенья на понедельник в районе поселения Занбали (Zanbali). Как передало местное ТВ со ссылкой на жителей, данная местность находится под контролем радикального движения "Талибан" на протяжении трех лет.