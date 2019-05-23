Пожар в шести домах в Свердловской области потушили

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Крупный пожар в шести частных домах в Нижней Салде Свердловской области удалось полностью ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось о возгорании шести домов, в том числе двух жилых, на площади около 500 квадратных метров на двух улицах в городском округе Нижняя Салда. Тушение пожара осложнял сильный ветер.