Эксперт рассказал, что позволит улучшить безопасность в российских школах

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Специалист-превентолог, должность которого стоит ввести в российских школах, сможет улучшить безопасность в образовательных учреждениях, он будет следить, в частности, за социальными сетями, считает председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.
Ранее заместитель главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Игорь Морозов сообщил, что введение новой должности заместителя директора школ по безопасности могло бы решить проблему насилия в учебных заведениях.
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"Нужно понимать функционал предлагаемой МВД должности замдиректора по безопасности в школах. Скажем, в московских школах уже есть схожие должности, которые занимаются вопросами именно безопасности - пожарная безопасность, техническая безопасность, контроль деятельности охраны и тому подобное. Это, безусловно, важно", - считает эксперт.
При этом, по его словам, в школах необходим человек, который будет отвечать за профилактику правонарушений и антисоциального поведения школьников, будет взаимодействовать с полицией, работать с соцсетями, заниматься воспитательной работой, устраивать ребят в секции. "И мы предлагаем ввести в школах должность специалиста-превентолога, чей функционал будет именно в этом. Или можно его называть помощником директора", - отметил Цветков.
Он указал, что обе должности нужны. "И они не должны нести на себе никакой другой нагрузки, никакого ведения уроков. Подчеркну, помощник директора по безопасности, который бы отвечал именно за безопасность объекта, и превентолог, в чьи обязанности будет входить профилактическая работа", - сказал Цветков.