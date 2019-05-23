Эксперт рассказал, что позволит улучшить безопасность в российских школах

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Специалист-превентолог, должность которого стоит ввести в российских школах, сможет улучшить безопасность в образовательных учреждениях, он будет следить, в частности, за социальными сетями, считает председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

Ранее заместитель главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Игорь Морозов сообщил, что введение новой должности заместителя директора школ по безопасности могло бы решить проблему насилия в учебных заведениях.

"Нужно понимать функционал предлагаемой МВД должности замдиректора по безопасности в школах. Скажем, в московских школах уже есть схожие должности, которые занимаются вопросами именно безопасности - пожарная безопасность, техническая безопасность, контроль деятельности охраны и тому подобное. Это, безусловно, важно", - считает эксперт.

При этом, по его словам, в школах необходим человек, который будет отвечать за профилактику правонарушений и антисоциального поведения школьников, будет взаимодействовать с полицией, работать с соцсетями, заниматься воспитательной работой, устраивать ребят в секции. "И мы предлагаем ввести в школах должность специалиста-превентолога, чей функционал будет именно в этом. Или можно его называть помощником директора", - отметил Цветков.