США продолжают идти на открытые провокации против Венесуэлы, заявили в МИД

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вашингтон продолжает идти на открытые провокации в адрес Венесуэлы, при этом в адрес Москвы выдвигаются абсурдные обвинения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Абсурдными являются заявления о так называемой российской ответственности за происходящее в Венесуэле. Нет, это не так", - заявила она.
"В то время как все страны Латинской Америки и Карибского бассейна, подавляющее большинство государств других регионов четко и ясно высказываются против вооруженного вторжения в Венесуэлу, американские военные продолжают открытые провокации", - отметила Захарова.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.