США продолжают идти на открытые провокации против Венесуэлы, заявили в МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Вашингтон продолжает идти на открытые провокации в адрес Венесуэлы, при этом в адрес Москвы выдвигаются абсурдные обвинения, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Абсурдными являются заявления о так называемой российской ответственности за происходящее в Венесуэле. Нет, это не так", - заявила она.

"В то время как все страны Латинской Америки и Карибского бассейна, подавляющее большинство государств других регионов четко и ясно высказываются против вооруженного вторжения в Венесуэлу, американские военные продолжают открытые провокации", - отметила Захарова.