МИД РФ призвал разобраться с вопросом, кто стоял за атакой на танкеры в ОАЭ

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Москва призывает тщательно разобраться с вопросом, кто стоял за атакой на танкеры в ОАЭ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы исходим из того, что необходимо тщательно разобраться с вопросом о том, кто несет ответственность за эти акции и каковы были реальные мотивы их организаторов", - сказала Захарова на брифинге.
В мае четыре танкера, которые находились в территориальных водах ОАЭ вблизи порта Фуджейра, подверглись диверсии. Среди пострадавших кораблей оказались два нефтяных танкера, принадлежащие саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Эмиратские власти сообщили, что ведут расследование инцидента совместно с другими странами. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в связи с этим, что к происшествию с танкерами может быть причастен Иран. Ранее власти Ирана грозили перекрыть Ормузский пролив, соединяющий Персидский и Оманский заливы, в случае нападения на его территорию