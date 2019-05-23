МИД РФ призвал разобраться с вопросом, кто стоял за атакой на танкеры в ОАЭ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Москва призывает тщательно разобраться с вопросом, кто стоял за атакой на танкеры в ОАЭ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что необходимо тщательно разобраться с вопросом о том, кто несет ответственность за эти акции и каковы были реальные мотивы их организаторов", - сказала Захарова на брифинге.