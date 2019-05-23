Жители Подмосковья оставили более 28 тысяч предложений о ремонте дорог

МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Жители Подмосковья уже выбрали для ремонта 620 региональных и муниципальных дорог. Голосование на портале "Добродел" продлится до 1 июня, сообщил телеканал Жители Подмосковья уже выбрали для ремонта 620 региональных и муниципальных дорог. Голосование на портале "Добродел" продлится до 1 июня, сообщил телеканал "360"

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексея Гержика, предложения о ремонте дорог на следующий год внесли порядка 13 тысяч человек, еще 15 тысяч жителей оставили комментарии. Наиболее активны жители Каширы, Одинцова, Рузы, Луховиц и Ленинского района.

"Дороги, которые получили наибольшую поддержку жителей, будут выставлены на последующее голосование", — сказал Алексей Гержик.

Для участия в голосовании необходимо зайти на интерактивную карту, найти свой муниципалитет и отметить дорогу, которую следует отремонтировать. Пользователь имеет право оставить предложение о ремонте одной дороги и написать неограниченное количество комментариев.