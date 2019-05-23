В Московской области появится служба доставки пожилых в медучреждения

В четверг, 23 мая, депутаты Мособлдумы на заседании приняли в первом чтении поправки в закон, согласно которым в регионе появятся три новые социальные услуги для пенсионеров. Это доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации региона; обучение лиц, осуществляющих уход за инвалидами, практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными и имеющими ограничения жизнедеятельности лицами; проведение мероприятий для лиц, достигших 60 и 55 лет, в целях увеличения продолжительности здоровой жизни.