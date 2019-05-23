Эксперт считает, что фотофиксация не усложнит процедуру техосмотра

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Введение фотофиксации не усложнит процедуру прохождения техосмотра в России, заявил РИА Новости председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей. Документом предусматривается госконтроль за соблюдением операторами техосмотра установленных требований. Предлагается также оформлять диагностические карты в виде электронного документа с электронной подписью техэксперта, осуществлявшего диагностирование. Нововведения должны вступить в силу по истечении года после дня опубликования закона.

"Саму процедуру техосмотра не усложнит для граждан никоим образом, так как требования новые распространяются на исполнителей, это средства контроля за ними", - заявил руководитель рабочей группы общероссийского движения "За реальные дела" по вопросам пассажирского транспорта Зотов.

Новый закон, объяснил эксперт, необходим из-за того, что сегодня техосмотр зачастую проводится формально, что приводит к ДТП и гибели людей.