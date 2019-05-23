Фотофиксация техосмотров поможет снизить коррупцию, считает юрист

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Фотофиксация техосмотра машин позволит снизить коррупцию при оформлении диагностических карт, но не факт, что аварий в результате станет меньше, заявил РИА Новости кандидат юридических наук, партнер юридической фирмы "ФБК Право" Александр Ермоленко.

В четверг Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей. По мнению председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, эта мера позволит минимизировать число мошеннических схем при оформлении диагностических карт и сократить количество ДТП, причиной которых становятся неисправные автомобили.

"Любая открытость, фото-, видеофиксация, звукозапись, как в судах, способствуют снижению коррупционных возможностей, поэтому это скорее позитивный момент. Другое дело, что фотофиксация не всегда может показать исправность автомобиля. К тому же, необходим контроль, сама по себе фиксация без дальнейших мер привлечения к ответственности бессмысленна", - сказал Ермоленко.