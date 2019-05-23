Якутия компенсирует малоимущим расходы на спутниковое ТВ

ЯКУТСК, 23 мая – РИА Новости. Якутия выделит более 30 миллионов рублей на компенсацию расходов малоимущих граждан на покупку спутникового ТВ, меры принимаются в рамках перехода на цифровое телевещание, сообщил глава республики Айсен Николаев в Якутия выделит более 30 миллионов рублей на компенсацию расходов малоимущих граждан на покупку спутникового ТВ, меры принимаются в рамках перехода на цифровое телевещание, сообщил глава республики Айсен Николаев в Twitter

Третьего июня в 35 регионах России состоится переход с аналогового на цифровое телевещание.

В настоящее время 255 населенных пунктов республики находятся вне зоны охвата эфирным цифровым телевещанием. Жителям данных сел предоставлены льготные условия на приобретение спутникового ТВ.

"Республика Саха (Якутия) выделит из бюджета 34,6 миллиона рублей для компенсаций расходов на покупку спутникового телевизионного оборудования малообеспеченным гражданам, проживающим в селах, расположенных вне зоны охвата эфирного цифрового телевидения", – поделился Николаев.

Обратиться за компенсацией можно будет до 1 декабря 2019 года в местное управление социальной защиты населения и труда.