В Красногорске открыли станцию контроля качества воды в Москве-реке

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Станцию контроля качества воды в Москве-реке, которая способны отслеживать около 50 показателей, открыли в четверг в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении регионального министерства экологии и природопользования Московской области.

"Сегодня заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин вместе с главой городского округа Красногорск Эльмирой Хаймурзиной торжественно открыли первую в Подмосковье автоматическую станцию непрерывного контроля качества воды Москвы-реки (АСКВ "Красногорск")", - подчеркивается в пресс-релизе.