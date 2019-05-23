Предмет в правительственном квартале Лондона не был опасным

ЛОНДОН, 23 мая – РИА Новости, Мария Табак. Предмет, обнаруженный в одном из правительственных зданий в центре Лондона, не является подозрительным, сообщил Скотланд-Ярд.

"Мы рады сообщить, что предмет, относительно которого было беспокойство, был изучен и не является подозрительным. Окрестные улицы вскоре будут открыты. Спасибо еще раз за терпение и сотрудничество", - говорится в сообщении столичной полиции Лондона в Twitter

Улица Уайтхолл была перекрыта для движения машин и пешеходов районе полудня (14.00 мск). Как передает корреспондент РИА Новости с места происшествия, возле кордонов собрались несколько десятков человек, в основном, туристов, зевак и сотрудников правительственных учреждений, вышедших на обед.

"Ограждения вдоль Уайтхолла установлены не в связи с инцидентом, а в связи с отдельным мероприятием, организуемом миротворческим корпусом ООН", - сказал РИА Новости дежурный полицейский.

Обстановка на месте была спокойной, сотрудники правоохранительных органов терпеливо объясняли собравшимся, в чем дело и заодно дорогу к нужным туристам достопримечательностям.