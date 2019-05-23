Телеканал RT и WWF снимут документальный фильм к 25-летию фонда в России

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Телеканал RT совместно со Всемирным фондом дикой природы (WWF) снимает документальный фильм "Дикие и свободные", приуроченный к 25-летию работы фонда в России, сообщает телеканал.

Главные герои фильма - люди, посвятившие свою жизнь сохранению дикой природы, рассказала руководитель телеканала RTД Екатерина Яковлева.

"Мы покажем, каких усилий стоит спасение и возвращение животных в их естественную среду обитания и что движет людьми, которые ради этого рискуют собой", - пояснила она.

Документальный фильм расскажет о сотрудниках WWF России, цель работы которых - сохранение редких и исчезающих видов диких животных, в частности, амурских тигров, соколов-балобанов, белых медведей. Съемки фильма проходят в разных климатических зонах России - в Приморье, Южной Сибири и на Чукотке.

Директор по коммуникациям WWF России Юрий Сочнев отметил, что работа по охране природы часто незаметна, а документальные фильмы "позволяют людям больше узнать об этом важном, а иногда и очень опасном деле". "Уже 25 лет сотрудники WWF России делают все для сохранения природы, и мы рады, что проект с телеканалом RTД выйдет в год нашего юбилея", - сказал он.

WWF - одна из крупнейших независимых международных природоохранных организаций, объединяющая около пяти миллионов постоянных сторонников и работающая более чем в 100 странах. Первые проекты WWF в России начались в 1988 году, а в 1994 году открылось российское представительство. В 2004 году WWF России стал российской национальной организацией.