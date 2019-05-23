ГД поддержала проект, уточняющий процесс установки диагноза "наркомания"

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект, исключающий медицинское освидетельствование из числа процедур, в ходе которых может быть установлен диагноз "наркомания".

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, установленные действующим законодательством нормы постановки диагноза "наркомания" на основе медосвидетельствования не соответствуют положениям закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", которыми определены понятия "заболевание", "состояние", "медицинское освидетельствование".

Отмечается, что эти нормы не в полной мере учитывают различие процедур медосвидетельствования на наркотики и комплекса диагностических процедур по установлению факта наличия или отсутствия наркологического заболевания.

Для устранения этой несогласованности в правовом регулировании законопроектом предлагается определить понятие больного наркоманией как лица, которому поставлен диагноз "наркомания", а также исключить медицинское освидетельствование из числа процедур, в ходе которых может быть установлен такой диагноз.