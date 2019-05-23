Зеленский будет подавать дальнейшие законопроекты в новый состав Рады

КИЕВ, 23 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский больше не будет подавать на рассмотрение Верховной рады текущего созыва свои законопроекты, сообщил его представитель в Раде Руслан Стефанчук.
Спикер Рады Андрей Парубий в среду созвал депутатов на внеочередное заседание по просьбе нового главы государства. Парламентарии должны были внести в повестку дня и рассмотреть законопроект о выборах. После длительных и эмоциональных обсуждений депутаты провалили голосование за включение законопроекта в повестку заседания – за проголосовали 92 парламентария из 226 необходимых.
"Законопроекты готовы, но подаваться они будут только тогда, когда у нас будет большинство, и они обязательно пройдут через Верховную раду. То, что вчера продемонстрировала Рада - это никак нельзя назвать сотрудничеством. Но все законы, которые предусмотрены в программе Владимира Александровича, они уже наработаны и будут поданы в Верховную раду", - заявил Стефанчук в комментарии агентству УНН.
По его словам, речь идет, в частности, о законе об импичменте, а также о снятии депутатской неприкосновенности. При этом он отметил, что отказ Рады рассматривать изменения в избирательное законодательство продемонстрировал нежелание парламента сотрудничать с президентом.
"Для нас это пример того, что Верховная рада просто недоговороспособна по некоторым вопросам сотрудничества с президентом. Президент делает из этого выводы", - подчеркнул он.