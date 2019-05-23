Зеленский будет подавать дальнейшие законопроекты в новый состав Рады

"Законопроекты готовы, но подаваться они будут только тогда, когда у нас будет большинство, и они обязательно пройдут через Верховную раду. То, что вчера продемонстрировала Рада - это никак нельзя назвать сотрудничеством. Но все законы, которые предусмотрены в программе Владимира Александровича, они уже наработаны и будут поданы в Верховную раду", - заявил Стефанчук в комментарии агентству УНН.