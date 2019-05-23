Юбилейный XV Международный конгресс Wintercongress – 2019

Участники:
— заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Илья ТОРОСОВ;
— председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил ДЕГТЯРЕВ;
— председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий РЯЗАНСКИЙ;
— руководители органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта Москвы, Санкт-Петербурга, Кировской, Орловской, Ульяновской, Свердловской, Омской областей, Краснодарского и Камчатского краев, Карачаево-Черкесской Республики;
— представители Олимпийского комитета России, спортивных федераций и ассоциаций, ДЮСШ, ШОР, УОР, СДЮШОР и ведущих спортивных вузов России;
— представители инвестиционных фондов, владельцы горнолыжных комплексов, ледовых арен и катков, лыжных трасс.
— заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Илья ТОРОСОВ;
— председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил ДЕГТЯРЕВ;
— председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий РЯЗАНСКИЙ;
— руководители органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта Москвы, Санкт-Петербурга, Кировской, Орловской, Ульяновской, Свердловской, Омской областей, Краснодарского и Камчатского краев, Карачаево-Черкесской Республики;
— представители Олимпийского комитета России, спортивных федераций и ассоциаций, ДЮСШ, ШОР, УОР, СДЮШОР и ведущих спортивных вузов России;
— представители инвестиционных фондов, владельцы горнолыжных комплексов, ледовых арен и катков, лыжных трасс.
Участники конгресса разработают единую стратегию развития зимних видов спорта в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В результате работы планируется создать региональный межведомственный координационный совет по развитию массового спорта в федеральных округах и запустить федеральную программу "Россия – страна массового спорта".
Программа Конгресса доступна по ссылке http://wintercongress.ru/klyuchevye-temy/
Вход для участников и гостей по предварительной регистрации http://wintercongress.ru/register/
Аккредитация: Виктория Поликарпова, тeл: +7 (977) 445-0991, e-mail: pr@s-f-r.ru
Вход для участников и гостей по предварительной регистрации http://wintercongress.ru/register/
Аккредитация: Виктория Поликарпова, тeл: +7 (977) 445-0991, e-mail: pr@s-f-r.ru
Вход при предъявлении паспорта.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/