Юбилейный XV Международный конгресс Wintercongress – 2019

Участники: — заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Илья ТОРОСОВ; — председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил ДЕГТЯРЕВ; — председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий РЯЗАНСКИЙ; — руководители органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта Москвы, Санкт-Петербурга, Кировской, Орловской, Ульяновской, Свердловской, Омской областей, Краснодарского и Камчатского краев, Карачаево-Черкесской Республики; — представители Олимпийского комитета России, спортивных федераций и ассоциаций, ДЮСШ, ШОР, УОР, СДЮШОР и ведущих спортивных вузов России; — представители инвестиционных фондов, владельцы горнолыжных комплексов, ледовых арен и катков, лыжных трасс.

Участники конгресса разработают единую стратегию развития зимних видов спорта в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В результате работы планируется создать региональный межведомственный координационный совет по развитию массового спорта в федеральных округах и запустить федеральную программу "Россия – страна массового спорта".