"Аэрофлот" откроет в начале июня прямое сообщение между Сочи и Волгоградом

Пассажиры спускаются по трапу с борта самолета

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Аэрофлот с 2 июня по 1 октября 2019 года откроет ежедневные прямые межрегиональные рейсы по маршруту Волгоград-Сочи-Волгоград, говорится в пресс-релизе перевозчика.

На линии будут эксплуатироваться современные лайнеры Boeing 737. Новые рейсы напрямую соединят крупные города юга России, минуя Москву.

"Развитие межрегиональных авиаперевозок за пределами столицы позволит Аэрофлоту выполнить задачу, поставленную правительством Российской Федерации — повысить на треть авиационную мобильность населения страны к 2024 году", - отмечается в сообщении.

Аэрофлот постоянно расширяет маршрутную сеть и увеличивает частоту полетов на популярных направлениях. В летнем расписании 2019 года крупнейший российский авиаперевозчик выполняет собственные рейсы по 159 маршрутам, из них 58 на территории России. География полетов охватывает 54 страны.