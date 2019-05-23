В подмосковной Рузе из аварийного жилья до конца мая расселят 112 человек

Ранее сообщалось, что более 18 тысяч человек переедут из аварийного жилья в Подмосковье в ближайшие четыре года. В 2019 году - более трех тысяч человек. Общая площадь расселяемого жилфонда составляет около 50 тысяч квадратных метров.