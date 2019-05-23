В подмосковной Рузе из аварийного жилья до конца мая расселят 112 человек

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Ключи от новых квартир до конца мая получат 112 жителей Рузского городского округа, живущие в аварийном жилье, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
"Здания отслужили свой срок, признаны аварийными, а значит, опасными для проживания. Новые квартиры современные, благоустроенные и комфортные", - цитирует пресс-служба министра Руслана Тагиева.
Отмечается, что до конца мая в Рузском городском округе власти расселят 51 жилое помещение площадью 2,1 тысячи квадратных метров.
Ранее сообщалось, что более 18 тысяч человек переедут из аварийного жилья в Подмосковье в ближайшие четыре года. В 2019 году - более трех тысяч человек. Общая площадь расселяемого жилфонда составляет около 50 тысяч квадратных метров.