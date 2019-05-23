В Свердловской области загорелись шесть домов

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Шесть домов, в том числе два жилых, загорелись на площади около 500 квадратных метров в Свердловской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В городском округе Нижняя Салда на двух улицах горят строения. Огнем повреждены два жилых и четыре нежилых дома. Площадь пожара, по уточненным данным, составляет 470 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.