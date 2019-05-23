В РВИО рассказали, как Запад искажает историю через подсознание людей

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Запад в своих попытках фальсифицировать историю Второй мировой войны и замолчать решающий вклад Советского Союза в разгром нацизма использует методы невербального воздействия на подсознание населения, в частности, выпуская сувениры, намеренно несущие недостоверную информацию, считает научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
Ранее американская частная компания Bradford Exchange, специализирующаяся на изготовлении сувенирной продукции, выпустила к 75-летию окончания Второй мировой войны юбилейную медаль с символами союзников, на которой отсутствует какое-либо упоминание об СССР. В компании отказались отвечать на запрос РИА Новости, заявив, что вся информация о товарах размещена на интернет-сайте компании, и им нечего больше добавить.
"Я считаю, что это намеренная провокация и против истории Второй мировой войны, и против современной России. Ведь наша страна внесла решающий вклад в разгром нацизма", - сказал Мягков РИА Новости.
По его мнению, данный случай – это пример направленного воздействия на подсознание населения.
"Идет программирование подсознания именно на невербальном уровне", - подчеркнул Мягков. "Медаль, монета, или, скажем, открытка или марка – это предметы, которые находятся в ходу долгое время. Люди понимают, что если такие сувениры выпускаются в честь чего-то, значит это действительно большое историческое событие. И информация, которая на таких сувенирах представлена, у них откладывается в головах как подтверждение того, что вот так оно и было. Особенно у неискушенного молодого поколения, которое не знает фактов", - добавил эксперт.