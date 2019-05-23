Аэрофлот с 2 июня открывает прямые рейсы между Волгоградом и Сочи

МОСКВА, 23 мая - ПАО "Аэрофлот". Аэрофлот открывает собственные межрегиональные рейсы по маршруту Волгоград — Сочи — Волгоград. На линии будут эксплуатироваться современные лайнеры Boeing 737. Ежедневные полеты между Волгоградом и Сочи будут выполняться с 2 июня по 1 октября 2019 года ежедневно.

Новые рейсы напрямую соединят крупные города юга России, минуя Москву. Развитие межрегиональных авиаперевозок за пределами столицы позволит Аэрофлоту выполнить задачу, поставленную Правительством Российской Федерации — повысить на треть авиационную мобильность населения страны к 2024 году.

Аэрофлот постоянно расширяет маршрутную сеть и увеличивает частоту полетов на популярных направлениях. В летнем расписании 2019 года крупнейший российский авиаперевозчик выполняет собственные рейсы по 159 маршрутам, из них 58 на территории России. География полетов охватывает 54 страны.

Узнать дополнительную информацию можно по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования Аэрофлота: +7 (495) 223-5555 (Москва), 8 (800) 444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов) или в офисах собственных продаж авиакомпании.

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2018 году Аэрофлот перевёз 35,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,7 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом "четыре звезды" от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы", а также завоевал рейтинг "пять звёзд" от американской авиационной ассоциации APEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.