Режиссер Садилова призвала пересмотреть систему финансирования кино

Чешская модель и актриса Петра Немцова на премьере фильма Терренса Малика "Тайная жизнь".
Чешская модель и актриса Петра Немцова на премьере фильма Терренса Малика "Тайная жизнь".
Телеведущая Виктория Боня на церемонии открытия Каннского фестиваля.
Телеведущая Виктория Боня на церемонии открытия Каннского фестиваля.
Польская модель Аня Рубик на премьере фильма "Тайная жизнь".
Основатель Фонда "Обнаженные сердца", модель Наталья Водянова на премьере фильма "Прекрасная эпоха".
Основатель Фонда "Обнаженные сердца", модель Наталья Водянова на премьере фильма "Прекрасная эпоха".
Французский композитор и актер Ярол Пупо и его супруга, актриса Кэролайн Де Мегре на открытии кинофестиваля.
Французский композитор и актер Ярол Пупо и его супруга, актриса Кэролайн Де Мегре на открытии кинофестиваля.
Актриса Марика Пеллегринелли на красной дорожке.
Актриса Марика Пеллегринелли на красной дорожке.
Режиссер и продюсер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на премьере фильма Педро Альмодовара "Боль и слава".
Режиссер и продюсер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на премьере фильма Педро Альмодовара "Боль и слава".
Член жюри основного конкурса, американская актриса Эль Фаннинг на премьере фильма "Отверженные".
Член жюри основного конкурса, американская актриса Эль Фаннинг на премьере фильма "Отверженные".
Бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио на премьере "Отверженных".
Бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио на премьере "Отверженных".
Антонио Бандерас и его девушка, инвестиционный банкир из Голландии Николь Кемпел на премьере картины Педро Альмодовара "Боль и слава".
Антонио Бандерас и его девушка, инвестиционный банкир из Голландии Николь Кемпел на премьере картины Педро Альмодовара "Боль и слава".
Модель Джелила Бекеле на премьере музыкального фильма "Рокетмен".
Модель Джелила Бекеле на премьере музыкального фильма "Рокетмен".
Дизайнер Белла Потемкина на церемонии открытия кинофестиваля.
Гостья на красной дорожке фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают", открывшего фестиваль.
Гостья на красной дорожке фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают", открывшего фестиваль.
Актриса и режиссер Лив Корфиксен, ее дочь Лола Виндинг Рефн и американская актриса Тейлор Мари Хилл на красной дорожке фильма "Слишком стар, чтобы умереть молодым".
Актриса и режиссер Лив Корфиксен, ее дочь Лола Виндинг Рефн и американская актриса Тейлор Мари Хилл на красной дорожке фильма "Слишком стар, чтобы умереть молодым".
Американская модель Хейли Клосон на премьере фильма "Прекрасная эпоха".
Американская модель Хейли Клосон на премьере фильма "Прекрасная эпоха".
Актриса Захия Дехар на премьере "Тайной жизни".
Актриса Захия Дехар на премьере "Тайной жизни".
Мужчина делает предложение девушке на красной дорожке Каннского фестиваля.
Мужчина делает предложение девушке на красной дорожке Каннского фестиваля.
Индийская актриса Малика Шерават на премьере ленты "Прекрасная эпоха".
Индийская актриса Малика Шерават на премьере ленты "Прекрасная эпоха".
Актриса Дилан Чичек Дениз на премьере фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают".
Актриса Дилан Чичек Дениз на премьере фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают".
Чешская модель и актриса Петра Немцова на премьере фильма Терренса Малика "Тайная жизнь".
Телеведущая Виктория Боня на церемонии открытия Каннского фестиваля.
Польская модель Аня Рубик на премьере фильма "Тайная жизнь".
Основатель Фонда "Обнаженные сердца", модель Наталья Водянова на премьере фильма "Прекрасная эпоха".
Французский композитор и актер Ярол Пупо и его супруга, актриса Кэролайн Де Мегре на открытии кинофестиваля.
Актриса Марика Пеллегринелли на красной дорожке.
Режиссер и продюсер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на премьере фильма Педро Альмодовара "Боль и слава".
Член жюри основного конкурса, американская актриса Эль Фаннинг на премьере фильма "Отверженные".
Бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио на премьере "Отверженных".
Антонио Бандерас и его девушка, инвестиционный банкир из Голландии Николь Кемпел на премьере картины Педро Альмодовара "Боль и слава".
Модель Джелила Бекеле на премьере музыкального фильма "Рокетмен".
Дизайнер Белла Потемкина на церемонии открытия кинофестиваля.
Гостья на красной дорожке фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают", открывшего фестиваль.
Актриса и режиссер Лив Корфиксен, ее дочь Лола Виндинг Рефн и американская актриса Тейлор Мари Хилл на красной дорожке фильма "Слишком стар, чтобы умереть молодым".
Американская модель Хейли Клосон на премьере фильма "Прекрасная эпоха".
Актриса Захия Дехар на премьере "Тайной жизни".
Мужчина делает предложение девушке на красной дорожке Каннского фестиваля.
Индийская актриса Малика Шерават на премьере ленты "Прекрасная эпоха".
Актриса Дилан Чичек Дениз на премьере фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают".