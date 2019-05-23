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РИА Новости
Культура

Режиссер Садилова призвала пересмотреть систему финансирования кино

23 мая, 14:27
296
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Лариса Садилова
Режиссер Лариса Садилова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Режиссер Лариса Садилова. Архивное фото
КАНН, 23 мая — РИА Новости. Систему финансирования кино в России необходимо менять, поскольку многие хорошие проекты не получают государственной поддержки, считает режиссер Лариса Садилова, чей фильм "Однажды в Трубчевске" показали в четверг на Каннском кинофестивале.
Фильм "Однажды в Трубчевске" показали во второй по значимости программе Каннского фестиваля "Особый взгляд". События картины разворачиваются в российской деревне, его героями становятся две семейные пары, которые переживают измены, разрыв и воссоединение.
Как в кино: Каннский фестиваль в черно-белых фотографиях
© Sputnik / Асатур Есаянц

Чешская модель и актриса Петра Немцова на премьере фильма Терренса Малика "Тайная жизнь".

Чешская модель и актриса Петра Немцова на красной дорожке премьеры фильма Тайная жизнь (A Hidden Life) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
1 из 20

Чешская модель и актриса Петра Немцова на премьере фильма Терренса Малика "Тайная жизнь".

© Sputnik / Асатур Есаянц
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Телеведущая Виктория Боня на церемонии открытия Каннского фестиваля.

Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
2 из 20

Телеведущая Виктория Боня на церемонии открытия Каннского фестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Польская модель Аня Рубик на премьере фильма "Тайная жизнь".

Польская модель Аня Рубик на красной дорожке премьеры фильма Тайная жизнь в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
3 из 20

Польская модель Аня Рубик на премьере фильма "Тайная жизнь".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Немецкая топ-модель Стефани Гизингер на красной дорожке .

Немецкая топ-модель Стефани Гизингер на красной дорожке в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
4 из 20

Немецкая топ-модель Стефани Гизингер на красной дорожке .

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© Sputnik / Асатур Есаянц

Основатель Фонда "Обнаженные сердца", модель Наталья Водянова на премьере фильма "Прекрасная эпоха".

Основатель Фонда Обнаженные сердца, модель Наталья Водянова на красной дорожке премьеры фильма Прекрасная эпоха в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
5 из 20

Основатель Фонда "Обнаженные сердца", модель Наталья Водянова на премьере фильма "Прекрасная эпоха".

© Sputnik / Асатур Есаянц
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Французский композитор и актер Ярол Пупо и его супруга, актриса Кэролайн Де Мегре на открытии кинофестиваля.

Французский композитор и актер Ярол Пупо и его супруга, актриса Кэролайн Де Мегре на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
6 из 20

Французский композитор и актер Ярол Пупо и его супруга, актриса Кэролайн Де Мегре на открытии кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© Sputnik / Асатур Есаянц

Актриса Марика Пеллегринелли на красной дорожке.

Актриса Марика Пеллегринелли на красной дорожке в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
7 из 20

Актриса Марика Пеллегринелли на красной дорожке.

© Sputnik / Асатур Есаянц
© Sputnik / Асатур Есаянц

Режиссер и продюсер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на премьере фильма Педро Альмодовара "Боль и слава".

Российский режиссер и продюсер Федор Бондарчук на красной дорожке фильма Педро Альмодовара Боль и слава (Dolor y gloria) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
8 из 20

Режиссер и продюсер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на премьере фильма Педро Альмодовара "Боль и слава".

© Sputnik / Асатур Есаянц
© Sputnik / Асатур Есаянц

Член жюри основного конкурса, американская актриса Эль Фаннинг на премьере фильма "Отверженные".

Член жюри основного конкурса, американская актриса Эль Фаннинг на красной дорожке премьеры фильма Отверженные в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
9 из 20

Член жюри основного конкурса, американская актриса Эль Фаннинг на премьере фильма "Отверженные".

© Sputnik / Асатур Есаянц
© Sputnik / Асатур Есаянц

Бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио на премьере "Отверженных".

Бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио на красной дорожке премьеры фильма Отверженные в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
10 из 20

Бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио на премьере "Отверженных".

© Sputnik / Асатур Есаянц
© Sputnik / Асатур Есаянц

Антонио Бандерас и его девушка, инвестиционный банкир из Голландии Николь Кемпел на премьере картины Педро Альмодовара "Боль и слава".

Актер Антонио Бандерас и его девушка, инвестиционный банкир из Голландии Николь Кемпел на красной дорожке премьеры фильма Педро Альмодовара Боль и слава в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
11 из 20

Антонио Бандерас и его девушка, инвестиционный банкир из Голландии Николь Кемпел на премьере картины Педро Альмодовара "Боль и слава".

© Sputnik / Асатур Есаянц
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Модель Джелила Бекеле на премьере музыкального фильма "Рокетмен".

Модель Джелила Бекеле на красной дорожке премьеры фильма Рокетмен в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
12 из 20

Модель Джелила Бекеле на премьере музыкального фильма "Рокетмен".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Дизайнер Белла Потемкина на церемонии открытия кинофестиваля.

Дизайнер Белла Потёмкина на красной дорожке церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
13 из 20

Дизайнер Белла Потемкина на церемонии открытия кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© Sputnik / Асатур Есаянц

Гостья на красной дорожке фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают", открывшего фестиваль.

Гостья на красной дорожке фильма открытия Джима Джармуша Мертвые не умирают церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
14 из 20

Гостья на красной дорожке фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают", открывшего фестиваль.

© Sputnik / Асатур Есаянц
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актриса и режиссер Лив Корфиксен, ее дочь Лола Виндинг Рефн и американская актриса Тейлор Мари Хилл на красной дорожке фильма "Слишком стар, чтобы умереть молодым".

Актриса и режиссер Лив Корфиксен, ее дочь Лола Виндинг Рёфн и американская актриса Тейлор Мари Хилл на красной дорожке фильма Слишком стар, чтобы умереть молодым в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
15 из 20

Актриса и режиссер Лив Корфиксен, ее дочь Лола Виндинг Рефн и американская актриса Тейлор Мари Хилл на красной дорожке фильма "Слишком стар, чтобы умереть молодым".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Американская модель Хейли Клосон на премьере фильма "Прекрасная эпоха".

Американская модель Хейли Клосон на красной дорожке премьеры фильма Прекрасная эпоха в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
16 из 20

Американская модель Хейли Клосон на премьере фильма "Прекрасная эпоха".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© Sputnik / Асатур Есаянц

Актриса Захия Дехар на премьере "Тайной жизни".

Актриса Захия Дехар на красной дорожке премьеры фильма Тайная жизнь в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
17 из 20

Актриса Захия Дехар на премьере "Тайной жизни".

© Sputnik / Асатур Есаянц
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Мужчина делает предложение девушке на красной дорожке Каннского фестиваля.

Мужчина делает предложение девушке на красной дорожке премьеры фильма Тайная жизнь в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
18 из 20

Мужчина делает предложение девушке на красной дорожке Каннского фестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Индийская актриса Малика Шерават на премьере ленты "Прекрасная эпоха".

Индийская актриса Маллика Шерават на красной дорожке премьеры фильма Прекрасная эпоха в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
19 из 20

Индийская актриса Малика Шерават на премьере ленты "Прекрасная эпоха".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© Sputnik / Асатур Есаянц

Актриса Дилан Чичек Дениз на премьере фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают".

Актриса Дилан Чичек Дениз на красной дорожке фильма открытия Джима Джармуша Мертвые не умирают церемонии открытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
20 из 20

Актриса Дилан Чичек Дениз на премьере фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают".

© Sputnik / Асатур Есаянц
1 из 20

Чешская модель и актриса Петра Немцова на премьере фильма Терренса Малика "Тайная жизнь".

© Sputnik / Асатур Есаянц
2 из 20

Телеведущая Виктория Боня на церемонии открытия Каннского фестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
3 из 20

Польская модель Аня Рубик на премьере фильма "Тайная жизнь".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
4 из 20

Немецкая топ-модель Стефани Гизингер на красной дорожке .

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
5 из 20

Основатель Фонда "Обнаженные сердца", модель Наталья Водянова на премьере фильма "Прекрасная эпоха".

© Sputnik / Асатур Есаянц
6 из 20

Французский композитор и актер Ярол Пупо и его супруга, актриса Кэролайн Де Мегре на открытии кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
7 из 20

Актриса Марика Пеллегринелли на красной дорожке.

© Sputnik / Асатур Есаянц
8 из 20

Режиссер и продюсер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева на премьере фильма Педро Альмодовара "Боль и слава".

© Sputnik / Асатур Есаянц
9 из 20

Член жюри основного конкурса, американская актриса Эль Фаннинг на премьере фильма "Отверженные".

© Sputnik / Асатур Есаянц
10 из 20

Бразильская супермодель и актриса Алессандра Амбросио на премьере "Отверженных".

© Sputnik / Асатур Есаянц
11 из 20

Антонио Бандерас и его девушка, инвестиционный банкир из Голландии Николь Кемпел на премьере картины Педро Альмодовара "Боль и слава".

© Sputnik / Асатур Есаянц
12 из 20

Модель Джелила Бекеле на премьере музыкального фильма "Рокетмен".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
13 из 20

Дизайнер Белла Потемкина на церемонии открытия кинофестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
14 из 20

Гостья на красной дорожке фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают", открывшего фестиваль.

© Sputnik / Асатур Есаянц
15 из 20

Актриса и режиссер Лив Корфиксен, ее дочь Лола Виндинг Рефн и американская актриса Тейлор Мари Хилл на красной дорожке фильма "Слишком стар, чтобы умереть молодым".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
16 из 20

Американская модель Хейли Клосон на премьере фильма "Прекрасная эпоха".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
17 из 20

Актриса Захия Дехар на премьере "Тайной жизни".

© Sputnik / Асатур Есаянц
18 из 20

Мужчина делает предложение девушке на красной дорожке Каннского фестиваля.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
19 из 20

Индийская актриса Малика Шерават на премьере ленты "Прекрасная эпоха".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
20 из 20

Актриса Дилан Чичек Дениз на премьере фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают".

© Sputnik / Асатур Есаянц
"Мне кажется, министерство культуры немного неправильно распределяет финансирование в сфере кино. Очень часто достойные проекты не получают поддержки, и вынуждены искать средства среди частных инвесторов. Система финансирования имеет свои недостатки, ее необходимо изменить", — сказала Садилова на интервью в рамках фестиваля.
Она отметила, что существует и позитивная тенденция — Минкульт поддерживает проекты дебютантов, что очень важно для индустрии.
По словам Садиловой, следующий фильм она снова планирует снимать в Брянской области. Его героиней станет российская пенсионерка, которая каждый день вынуждена искать пути существования, несмотря на бедность.
Министр культуры РФ Владимир Мединский
13 мая, 08:16
Российское кино успешно конкурирует с Голливудом, заявил Мединский
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