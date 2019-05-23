Режиссер Садилова призвала пересмотреть систему финансирования кино

КАНН, 23 мая — РИА Новости. Систему финансирования кино в России необходимо менять, поскольку многие хорошие проекты не получают государственной поддержки, считает режиссер Лариса Садилова, чей фильм "Однажды в Трубчевске" показали в четверг на Каннском кинофестивале.

Фильм "Однажды в Трубчевске" показали во второй по значимости программе Каннского фестиваля "Особый взгляд". События картины разворачиваются в российской деревне, его героями становятся две семейные пары, которые переживают измены, разрыв и воссоединение.

"Мне кажется, министерство культуры немного неправильно распределяет финансирование в сфере кино. Очень часто достойные проекты не получают поддержки, и вынуждены искать средства среди частных инвесторов. Система финансирования имеет свои недостатки, ее необходимо изменить", — сказала Садилова на интервью в рамках фестиваля.

Она отметила, что существует и позитивная тенденция — Минкульт поддерживает проекты дебютантов, что очень важно для индустрии.