Аппарат в воронежском диспансере, где погибла женщина, регулярно проверяли

ВОРОНЕЖ, 23 мая - РИА Новости. Аппарат "Teragam", под которым в воронежском онкодиспансере погибла пациентка, был поставлен в 2006 году, имеет 30-летний срок эксплуатации и регулярно проверяется, сообщил РИА Новости главный врач Воронежского областного клинического онкологического диспансера Иван Мошуров.

Трагический инцидент произошел 22 мая в кабинете лучевой терапии Воронежского областного клинического онкологического диспансера. Во время плановой дистанционной лучевой терапии гамма-терапевтический аппарат "Teragam" раздавил 51-летнюю пациентку. Женщина скончалась на месте. По данным прокуратуры, она получила травму груди и живота.

"Аппарат поставлен в 2006 году, но срок эксплуатации 30 лет", - сказал собеседник агентства.

По словам Мошурова, в диспансере есть группа специалистов, которые следят за состоянием аппарата и регулярно проверяют его. От комментариев относительно самой трагедии собеседник агентства отказался.

"Пока идет расследование, никак не могу", - пояснил Мошуров.

По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Скворцовой в Воронеж на передвижной лаборатории выехали технические эксперты Росздравнадзора. Специалисты проведут экспертизу аппарата лучевой терапии в онкодиспансере.