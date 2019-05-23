В подмосковном Щелкове построят центр исследований продуктов питания

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Центр исследований и разработки продуктов питания построят во II квартале 2020 года в городе Щелково Московской области, говорится в пресс-релизе Главгосстройнадзора Подмосковья.

"В центре создадут комплекс лабораторных и вспомогательных помещений, где будут проводиться работы по разработке новой продукции и по исследованию готовой продукции на соответствие нормативам", - подчеркивается в сообщении.