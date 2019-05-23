В Канаде нашли самые древние ископаемые грибы

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Самые древние грибы на планете возрастом около одного миллиарда лет были найдены в арктической части Канады, сообщается в докладе, опубликованном в журнале Самые древние грибы на планете возрастом около одного миллиарда лет были найдены в арктической части Канады, сообщается в докладе, опубликованном в журнале Nature

Над исследованием работала группа ученых из Льежского университета (Бельгия), Геологической службы Канады, Лаврентийского университета (Канада) и Института физики Земли в Париже. Останки микроископаемого получили название Ourasphaira giraldae.

Окаменелости были найдены в сланцевых отложениях формации Грасси-Бей в арктической части Канады. При помощи морфологического, ультраструктурного и спектрального анализа было установлено, что многоклеточные останки с органической оболочкой имеют родство с грибами.

Наличие хитина и/или хитозана в образцах свидетельствует о сходстве с грибами. Некоторые многоклеточные микро и макроорганизмы схожи с обнаруженными образцами, однако морфология, наличие хитина, отсутствие целлюлозы и другие особенности останков указывают на их принадлежность к грибам. Другие организмы, которые производят хитин (членистоногие, диатомовые водоросли, инфузории и другие) морфологически очень далеки от найденных в Канаде образцов.