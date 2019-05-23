ВРП Подмосковья в 2019 году может достичь 4,5 триллиона рублей

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Размер валового регионального продукта (ВРП) Московской области в 2019 году может приблизиться к отметке в 4,5 триллиона рублей, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе выступления на Столыпинском форуме.
"Экономический рост Московской области очень долгое время, на протяжении последних шести лет, составляет 3,2-4% в год. Наш валовый региональный продукт - где-то 4,5 триллиона (рублей – ред.) мы хотим коснуться в этом году… он второй в стране, а первый – это Москва: 16 триллионов", - заявил глава Подмосковья.
Губернатор также отметил, что индустриальные парки дают большой приток инвестиций в экономику Московской области. По словам Воробьева, власти региона устраняют бюрократические барьеры для того, чтобы в области успешно развивался бизнес.
Столыпинский форум — площадка, объединяющая международных и отечественных экспертов, руководителей и экс-руководителей органов госвласти, а также представителей бизнес-сообщества.