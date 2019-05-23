ВРП Подмосковья в 2019 году может достичь 4,5 триллиона рублей

"Экономический рост Московской области очень долгое время, на протяжении последних шести лет, составляет 3,2-4% в год. Наш валовый региональный продукт - где-то 4,5 триллиона (рублей – ред.) мы хотим коснуться в этом году… он второй в стране, а первый – это Москва: 16 триллионов", - заявил глава Подмосковья.