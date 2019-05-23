ГД приняла закон о предельных отпускных ценах производителей на лекарства

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла правительственный закон об обязательной перерегистрации предельных отпускных цен производителей на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Закон устанавливает "обязательную перерегистрацию зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в сторону снижения при наступлении установленных правительством России случаев".

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов пояснял, что речь идет о государственном регулировании образования предельных отпускных цен на перечисленные препараты. По его словам, определены ответственные за принятие решений ведомства или ответственные сегменты, в первую очередь, правительство.