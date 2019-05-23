Бюджет Камчатского края увеличили на 1,2 миллиарда рублей

По его словам, доходы краевого бюджета на 2019 год по итогам очередной сессии Заксобрания увеличены на 1,2 миллиарда рублей и составляют теперь 78 миллиардов 886 миллионов рублей. Расходы утверждены в сумме 81 миллиард 833 миллиона рублей (ранее - 80 миллиардов 604 миллиона рублей).

"Почти на 20% мы увеличили финансирование госпрограммы "Развитие транспортной системы в Камчатском крае" и перераспределили некоторые статьи внутри программы. В результате, 550 миллионов рублей пойдут на строительство двух участков трассы Петропавловск-Камчатский – Мильково общей протяженностью 21 километр. Еще почти 500 миллионов выделены на субсидирование пассажирских автобусных и авиперевозок по краю. Более 5 миллионов рублей выделены Мильковскому району на приобретение двух автобусов для организации пассажирского сообщения между поселками. Вдвое – на 311 миллионов рублей – увеличено финансирование госпрограммы "Формирование современной городской среды в Камчатском крае". Средства направят в районы на ремонт дорог, улично-дорожной сети и дворовых территорий", – прокомментировал результаты сессии первый заместитель председателя краевого парламента Андрей Копылов.