Атакованная с беспилотника сирийская электростанция возобновила работу

ДАМАСК, 23 мая - РИА Новости. Подвергшаяся атаке беспилотного летательного аппарата террористов электростанция эз-Зара в сирийской провинции Хама возобновила работу в четверг, заявил министр электроэнергетики Сирии Зухейр Харбутли.
Террористы обстреляли станцию с помощью БПЛА в ночь на четверг, нанеся ей значительный ущерб.
"Министр Харбутли объявил, находясь на станции, о возобновлении ее работы и подсоединении к общей электросети после ремонта, длившегося всю ночь", - говорится в полученном РИА Новости заявлении министерства.