В подмосковной Ивантеевке в 2020 году построят детский сад на 190 мест

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Получено разрешение на строительство детского сада на 190 мест на улице Хлебозаводской в Ивантеевке, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

"На улице Хлебозаводской в Ивантеевке будет построен детский сад на 190 мест. Ввод в эксплуатацию детского сада намечен на 2020 год", – цитирует пресс-служба министра Руслана Тагиева.