В подмосковной Ивантеевке в 2020 году построят детский сад на 190 мест

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Получено разрешение на строительство детского сада на 190 мест на улице Хлебозаводской в Ивантеевке, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.
"На улице Хлебозаводской в Ивантеевке будет построен детский сад на 190 мест. Ввод в эксплуатацию детского сада намечен на 2020 год", – цитирует пресс-служба министра Руслана Тагиева.
Отмечается, что учреждение будет насчитывать три этажа общей площадью почти 3,5 тысячи квадратных метров. Проект реализуется в рамках госпрограммы Подмосковья "Строительство объектов социальной инфраструктуры". Ранее сообщалось, что на строительство социальных объектов в Московской области в ближайшие пять лет выделено около 155 миллиардов рублей.