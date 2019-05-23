Патриарх Варфоломей заявил, что восстановил отношения с архиепископом Афин

АФИНЫ, 23 мая - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей сообщил, что восстановил отношения с архиепископом Афинским и всей Греции Иеронимом и на первой после длительного перерыва встрече они обсудили в том числе украинскую проблему.

Варфоломей находится в Афинах по приглашению архиепископа, во второй половине дня в среду он посетил Иеронима, сообщила афинская архиепископия.

Архиепископ поблагодарил патриарха за принятое приглашение приехать на открытие Центра геронтологии и попечительства имени Святого Порфирия в Беотии.

"Мы чувствовали, что наш патриарх должен быть рядом с нами. Вы присоединитесь к нам в наших радостях и дадите нам больше мужества", - сказал Иероним, который много лет прилагал усилия для строительства и открытия центра.

Патриарх выразил благодарность за приглашение и сказал, что ответил сразу же и охотно. "Церковь заинтересована не только в спасении человеческой души, но и в земных нуждах. Человек есть тело и душа, и Церковь, как любящая мать, должна способствовать человеческому счастью", - сказал Варфоломей.

"У нас было хорошее и полезное общение с блаженнейшим братом архиепископом Иеронимом. Это наша первая встреча после того, как некоторые затруднения вмешались между нами. Это человеческое. Мы должны иметь силу переступить и продолжать на благо Церкви", - сказал Варфоломей.

По его словам, они обсудили все вопросы, в том числе Иероним проинформировал о встрече с архиепископом Кипра, который посещает Сербию, Грецию и Болгарию.

"Мы подняли и тему Украинской церкви и другие вопросы, которые касаются наших церквей, обменялись информацией по вопросам, которые касаются патриархата и Элладской церкви", - сказал Варфоломей.

Он не сообщил об итогах обсуждения темы автокефалии Украины, вызвавшей раскол в православии – ни одна из поместных церквей не поддержала Константинопольского патриарха.

Перед приездом патриарха источники в церковных кругах сообщили РИА Новости, что на Иеронима оказывается давление, чтобы он срочно принял решение, до предстоящей пятницы.

Однако Элладская православная церковь решила обсудить ситуацию с предоставлением автокефалии на Украине на специальном заседании Священного Синода Иерархии с участием всех греческих иерархов осенью.

В октябре 2018 года Варфоломей несколько дней находился в Афинах, но встреча с Иеронимом не состоялась. В архиепископии сослались на необходимость присутствия Иеронима на Синоде, где выбирали митрополита Ларисы.

При этом между двумя церквами был ряд разногласий, в частности, по принадлежности храма Святого Георгия в Афинах, положением на так называемых "новых землях", находящихся в юрисдикции Константинополя.