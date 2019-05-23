Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Пасмурная погода с кратковременными дождями и местами с грозой ожидает москвичей в выходные дни, температура воздуха в субботу и воскресенье в столице прогреется до 22 градусов, сказала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Дневная температура и в субботу, и в воскресенье будет одинаковой - в Москве 20-22, по области 17-22 градуса. Но погода в выходные дни будет неустойчивая, с кратковременными дождями. В субботу их будет меньше, и меньше вероятность грозы. В воскресенье дожди будут практически повсеместно, хотя они будут и кратковременного характера, но не исключено развитие грозы", - сказала Позднякова.

Метеоролог отметила, что при грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

По словам Поздняковой, дожди, которые пройдут в выходные, отчасти снизят класс пожарной опасности, что является плюсом для столичной погоды.