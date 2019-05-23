Госдума приняла закон, направленный на улучшение службы в Росгвардии

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, который направлен на совершенствование службы в Росгвардии.
Ранее соответствующую инициативу в Госдуму внес президент РФ Владимир Путин.
Как пояснил глава комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, принятый закон позволит обеспечить сохранение и укрепление кадрового состава Росгвардии при переводе ее сотрудников на военную службу.
"В частности, по решению главы государства станет возможным перевод на военную службу сотрудников Росгвардии без процедуры повторного прохождения ими квалификационных требований, а это и аттестация, и медицинское освидетельствование, и проверка соответствия по уровню образования, квалификации, физподготовки. Эти квалификационные требования, регламентированные законом "О воинской обязанности и военной службе" практически идентичны тем, что прописаны в законе о Росгвардии", - рассказал Пискарев.
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Это существенно сократит и временные, и финансовые затраты, и упростит возможность для росгвардейцев служить в войсках по контракту, отметил он.
Закон также регулирует вопрос присвоения сотрудникам при поступлении на военную службу соответствующих специальных воинских званий, также сохранение и зачет сроков пребывания в званиях для присвоения очередных воинских званий.
Кроме того, нововведение решает вопрос полного сохранения соцгарантий сотрудникам и возможность поступления на службу сотрудников старше сорока лет.
"Это необходимо для сохранения в Росгвардии опытных и квалифицированных кадров… Все эти меры в комплексе позволят создать необходимую правовую базу для перевода сотрудников Росгвардии на военную службу и будут способствовать успешному выполнению поставленных перед ними задач по обеспечению безопасности, правопорядка и, соответственно, защиты прав и свобод граждан от противоправных посягательств", — заключил Пискарев.