Жители Екатеринбурга предложили около 30 площадок под храм

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Жители Екатеринбурга прислали в городскую администрацию более шести тысяч предложений по выбору места для строительства храма святой Екатерины, сообщил мэр Александр Высокинский.
По его словам, всего обсуждается около 30 площадок, среди которых и сквер у Театра драмы, и площадь, и площадки у гостиницы "Дели", около киноконцертного зала "Космос" и на улице маршала Жукова.
"Масса площадок. Это все нужно с градостроительной точки зрения оценивать и смотреть", — сказал Высокинский журналистам после встречи с общественностью, поддерживающей идею строительства храма.
Мэр отметил, что площадь самого храма будет сравнительно небольшой — если бы его построили, как планировалось, у Театра драмы, то он занял бы восемь-девять процентов из 54 тысяч квадратных метров сквера.
Ранее Высокинский предлагал оставить для опроса по выбору места строительства не более шести-семи возможных площадок. При этом он отказался исключить из списка сквер у Театра драмы, несмотря на просьбу губернатора Евгения Куйвашева.
На прошлой неделе в Екатеринбурге прошли три акции протеста против строительства в сквере у Театра драмы, во время которых полиция задержала около ста человек.
Президент Владимир Путин предложил решить вопрос путем опроса горожан. Накануне стали известны результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения: 74 процента екатеринбуржцев считают площадку в сквере у Театра драмы неудачным выбором, а 58 процентов высказались за то, чтобы построить храм в другом месте. При этом только 18 процентов опрошенных считают, что от строительства лучше отказаться вообще.