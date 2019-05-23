Жители Екатеринбурга предложили около 30 площадок под храм

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский во время встречи со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. 23 мая 2019

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая — РИА Новости. Жители Екатеринбурга прислали в городскую администрацию более шести тысяч предложений по выбору места для строительства храма святой Екатерины, сообщил мэр Александр Высокинский.

По его словам, всего обсуждается около 30 площадок, среди которых и сквер у Театра драмы, и площадь, и площадки у гостиницы "Дели", около киноконцертного зала "Космос" и на улице маршала Жукова.

"Масса площадок. Это все нужно с градостроительной точки зрения оценивать и смотреть", — сказал Высокинский журналистам после встречи с общественностью, поддерживающей идею строительства храма.

Мэр отметил, что площадь самого храма будет сравнительно небольшой — если бы его построили, как планировалось, у Театра драмы, то он занял бы восемь-девять процентов из 54 тысяч квадратных метров сквера.

Ранее Высокинский предлагал оставить для опроса по выбору места строительства не более шести-семи возможных площадок. При этом он отказался исключить из списка сквер у Театра драмы, несмотря на просьбу губернатора Евгения Куйвашева.

На прошлой неделе в Екатеринбурге прошли три акции протеста против строительства в сквере у Театра драмы, во время которых полиция задержала около ста человек.