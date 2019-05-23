В НАТО готовы ответить на кибератаки возможностями коллективной обороны

БРЮССЕЛЬ, 23 мая – РИА Новости. НАТО готова ответить на кибератаки применением пятой статьи устава о коллективной обороне и "всего спектра" возможностей для противодействия таким нападениям, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Кибератаки могут причинять столько же ущерба, сколько и конвенциональные нападения… Кибератаки становятся все более частыми, сложными и разрушительными. Они исходят от государственных и негосударственных субъектов… Союзники ранее договорились о том, что кибератака может стать причиной применения статьи пятой, когда нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех нас", - заявил Столтенберг, выступая на конференции по кибербезопасности в Лондоне.

Он также напомнил, что НАТО признала киберсферу как военную сферу, наряду с воздушной, наземной и морской составляющими.

"Нам нужно также думать о том, как сдерживать кибератаки. Часть ответа – это определение источников. Те, кто нападает, должны знать, что их раскроют. Как было в прошлом году, когда власти в Нидерландах при содействии британских экспертов сорвали атаку со стороны РФ против ОЗХО в Гааге", - заявил генсек НАТО.

По его словам, "союзники должны быть готовы, чтобы ответить на кибератаки, и, когда это необходимо, готовы использовать свои кибервозможности для борьбы с противником", как это было в отношении интернет-ресурсов террористической организации ИГ*.

"Для обеспечения полного эффекта сдерживания потенциальные агрессоры должны знать, что мы не ограничены ответом в киберсфере, когда нас атакуют в киберпространстве. Мы можем и будем использовать полный спектр возможностей, которые есть в нашем распоряжении", - заявил Столтенберг.

Минобороны Нидерландов 4 октября заявило, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), которую якобы пытались провести четверо граждан РФ. Как заявила глава ведомства Анк Бэйлевелд, подозреваемых с диппаспортами выдворили из Нидерландов 13 апреля.

МИД РФ назвал обвинения "очередной срежиссированной пропагандистской" акцией и заявил, что развязанная "антироссийская кампания шпиономании" наносит серьезный вред двусторонним отношениям. Также в МИД РФ обратили внимание, что заявление МО Нидерландов сделано перед сессией ОЗХО 9 октября, в преддверии которой создается "нужный" политический фон для противоправных инициатив.