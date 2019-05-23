Власти Камчатки помогут еще двум поселкам перейти на цифровое ТВ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мая - РИА Новости. Камчатские поселки Лесной и Березняки, входящие в число населенных пунктов региона, не попавших в зону охвата цифровым сигналом, получат из краевого бюджета 300 тысяч рублей на приобретение спутниковых комплектов нуждающимся гражданам, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

"Аналоговое телевещание на территории Камчатского края будет отключено 3 июня этого года. Правительство субъекта одним из первых в стране разработало и запустило меру поддержки для отдельных категорий граждан, благодаря которой приобретение, доставка и установка комплекта спутникового телевидения в расчете на одно домохозяйство будут оплачены за счет краевого бюджета", - отметил собеседник агентства.

По его словам, всего 30 населенных пунктов региона не попадают в зону охвата цифровым сигналом. Недавно в этот список включили поселки Лесной и Березняки Елизовского района, где замеры подтвердили отсутствие уверенного эфирного цифрового сигнала первого и второго мультиплекса.

"Включение в перечень населенных пунктов вне зоны охвата цифрового ТВ дает жителям право приобрести комплекты спутникового телевидения по льготной цене, а также пользоваться бесплатным тарифом для просмотра 20 федеральных телеканалов. Кроме того, из краевого бюджета бюджету Елизовского муниципального района выделяется 300 тысяч рублей для оказания материальной помощи нуждающимся гражданам на приобретение спутниковых комплектов", - сообщила руководитель агентства по информатизации и связи региона Инга Леонтьева.