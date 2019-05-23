Три госпрограммы в Подмосковье дополнят средствами в размере 2 млрд рублей

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Мособлдума приняла поправки в бюджет Подмосковья на 2019-2021 годы, в соответствии с которыми в 2019 году дополнительные доходы области в размере 2 миллиардов рублей будут направлены на финансирование экологической и имущественной программы, а также на формирование городской среды, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства экономики и финансов.

"Изменения предусматривают рост доходов бюджета в 2019 году на 2 миллиарда рублей. Это обеспечивается за счет возврата субсидии, направленной в 2018 году на деятельность некоммерческой организации "Государственный фонд развития промышленности Московской области"", - цитирует пресс-служба министра Елену Мухтиярову.

Отмечается, что закон вносит изменения в три госпрограммы Московской области – "Экология и окружающая среда Подмосковья", "Формирование современной комфортной городской среды" и "Управление имуществом и финансами Московской области". Именно на них будут направлены дополнительные доходы региона в размере 2 миллиардов рублей. Экологическая программа предусматривает, в частности, реализацию мероприятий по переработке отходов.