Информация о минировании зданий в Ростове-на-Дону не подтвердилась

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая - РИА Новости. Информация о "минировании" ряда общественных зданий в Ростове-на-Дону, поступившая в среду, не подтвердилась, сообщает правительство области.
В среду вечером поступили сообщения о "минировании" нескольких общественных зданий Ростова-на-Дону. Была проведена эвакуация и организована проверка информации.
"Специалисты служб экстренного реагирования завершили проверку административных зданий, информация о наличии взрывных устройств не подтвердилась", - говорится в сообщении.
Управление информационной политики правительства Ростовской области напомнило, что заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге из хулиганских побуждений в отношении объектов социальной инфраструктуры, наказывается штрафом до 700 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Новая волна сообщений и звонков о "минировании" началась в России в январе и затронула города от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Похожая ситуация сложилась более года назад. Тогда массовые звонки о "минировании" учреждений и торговых центров в РФ начались 11 сентября 2017 года. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей. Всего было эвакуировано почти 2 миллиона человек из тысяч торговых центров, вокзалов и других объектов по всей стране. Ни в одном случае угроз взрывов не подтвердилась.