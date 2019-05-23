Вершинин назвал возможное создание "арабской НАТО" опасным путем

"Что касается создания различного рода коалиций, ситуативных коалиций или альянсов, то нам кажется, что очень важно было бы в сегодняшней обстановке не создавать новых дополнительных разделительных линий в регионе, в частности, речь идет о регионе Ближнего и Среднего Востока, в особенности, если такие линии используют разногласия конфессионального плана, это опасный путь. Нужно искать то, что нас объединяет в этом регионе", - сказал Вершинин журналистам на полях XIX Международных Лихачевских научных чтений в Санкт-Петербурге.