Вершинин назвал возможное создание "арабской НАТО" опасным путем

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. В Москве считают важным не создавать дополнительных разделительных линий в регионе Ближнего Востока, это опасный путь, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, комментируя возможное создание "арабской НАТО" против Ирана.
"Что касается создания различного рода коалиций, ситуативных коалиций или альянсов, то нам кажется, что очень важно было бы в сегодняшней обстановке не создавать новых дополнительных разделительных линий в регионе, в частности, речь идет о регионе Ближнего и Среднего Востока, в особенности, если такие линии используют разногласия конфессионального плана, это опасный путь. Нужно искать то, что нас объединяет в этом регионе", - сказал Вершинин журналистам на полях XIX Международных Лихачевских научных чтений в Санкт-Петербурге.