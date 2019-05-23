В Йемене почти 400 медучреждений были разрушены при авианалетах

КАИР, 23 мая - РИА Новости. Почти 400 больниц и других медицинских учреждений Йемена были разрушены авиаударами коалиции во главе с Саудовской Аравией за 4 года конфликта, заявил РИА Новости официальный представитель подконтрольного движению "Ансар Алла" (хуситы) министерства здравоохранения Йемена Юсеф аль-Хадири.

"Более 375 больниц и медучреждений были разрушены прямым или непрямым попаданием бомб и ракет, выпущенных коалицией", - сказал аль-Хадири.

По словам спикера ведомства, медицинский сектор в Йемене из-за войны и блокады находится в критическом состоянии. Из-за недофинансирования отрасли правительство в Сане не может выделять деньги для борьбы с эпидемиями, а также на покупку лекарств, пояснил он.

"У нас 5 тысяч 380 человек нуждаются в гемодиализе почек или их пересадке. Вместо положенных трех процедур в неделю люди проходят только две, и то в сильно сокращенном режиме, 1200 больных, страдающих почечной недостаточностью, умерли за этот период (4 года) из-за того, что не смогли получить нужные им лекарства либо провести операцию", - сказал аль-Хадири.

По его словам, на подконтрольной хуситам территории около 500 тысяч человек с сахарным диабетом срочно нуждаются в инсулине. От 200 до 300 тысяч йеменцев в настоящий момент нуждаются в лечении за рубежом, однако не могут вылететь, поскольку возглавляемая Саудовской Аравией коалиция блокировала вылеты из аэропорта Саны, добавил представитель минздрава. Аль-Хадири отметил, что вызванный многолетней войной острый гуманитарный кризис в Йемене стал причиной гибели свыше 700 тысяч местных жителей.

Ранее представители ВОЗ заявляли, что с апреля 2017 года в Йемене насчитывалось свыше одного миллиона случаев подозрения на холеру. При этом от заболевания умерли 2435 человек. Одними из основных причин возникновения заболевания в Йемене являются отсутствие гигиены, почти полностью разрушенная медицинская инфраструктура, а также недостаток питания. По данным Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), в Йемене в 2018 году голодали 1,8 миллиона детей, а 400 тысяч серьезно недоедают.