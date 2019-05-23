Ростовчанин пойдет под суд после убийства ребенка на глазах у матери

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мая - РИА Новости. Следователи передали в суд уголовное дело в отношении жителя Ростовской области, который, по версии следствия, насмерть забил руками и ремнем пятилетнюю дочь своей сожительницы у нее на глазах, сообщил журналистам представитель СУСК РФ по региону.

По версии следствия, в сентябре 2018 года пьяный мужчина из личной неприязни стал избивать пятилетнюю дочь своей сожительницы руками и ремнем с металлической пряжкой по голове и телу. В результате девочка умерла. При этом убийство ребенка он совершил на глазах сожительницы и ее 14-летнего сына, считает следствие.