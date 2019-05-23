Минпросвещения проверит гимназию в Перми из-за разницы в проходных баллах

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Министерство просвещения РФ связалось с региональными органами управления образованием, и вся информация о приемной кампании гимназии в Перми, где завысили проходной балл для девочек, будет детально проверена, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

В среду стало известно о том, что в пермской гимназии №4 имени братьев Каменских проходной балл для мальчиков ниже, чем для девочек: для будущих первоклассников он составляет 65,7, а для первоклассниц – 69,1. Сотрудники прокуратуры начали проверку данной информации. Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова назвала случившееся гендерной дискриминацией.

"Министерство связалось с региональными органами управления образованием, и вся информация о приемной кампании образовательной организации в Перми будет детально проверена. Равенство прав и свобод в нашей стране вне зависимости от пола гарантировано Конституцией. Доступ к общему образованию закреплен Законом об образовании в Российской Федерации", - сказали в министерстве.

В Минпросвещения напомнили, что прием в первые классы российских школ проходит по заявлениям родителей. Школы принимают в первую очередь тех, кто проживает на закрепленной за школой территории, и только отсутствие мест в таковой может послужить причиной отказа.